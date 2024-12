【「刃牙30th THE ARTWORK OF BAKI」】 12月6日 発売 価格:4,400円 秋田書店は、「刃牙30th THE ARTWORK OF BAKI」を12月6日に発売する。価格は4,400円。 本書は板垣恵介氏が手掛ける「刃牙」シリーズの原画集。連載30周年を記念して開催された「連載30周年記念 地上最強刃牙展ッ!in東京ドームシティ」の展示原画などを収録している。