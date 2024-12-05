韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が「非常戒厳」を宣言した事態を巡り、弾劾訴追案が7日に採決される見通しとなりました。尹大統領に対しては、45年ぶりとなる「非常戒厳」宣言を巡る混乱を受けて、「共に民主党」など野党6党が国会に弾劾訴追案を提出しています。弾劾訴追案は6日未明から採決を行うことが可能になりますが、野党側は7日午後7時に採決を行う方針を示しました。可決には国会議員300人のうち3分の2以上の賛成