Number_iの岸優太さん(29)、平野紫耀さん(27)、神宮寺勇太さん(27)が5日、『GQ MEN OF THE YEAR 2024』フォトコールに登場。岸さんが2024年を表す漢字一文字と、その理由を明かしました。『GQ MEN OF THE YEAR』は、メンズファッション・ライフスタイル誌の『GQ JAPAN』が、ジャンルを問わずその年に活躍した人たちをたたえるアワードです。Number_iは、1月1日に『GOAT』でデビュー。4月にアメリカ・カリフォルニア州で開催