THE ALFEE THE ALFEEの新番組『Come on! ALFEE!! Returns / Season8』が2025年1月20日20時より動画配信サービス「SPOOX」で配信される。『Come on! ALFEE!!』は2020年のコロナ禍に始まった配信番組で、ライブ映像をTHE ALFEEメンバーと一緒に観ながら視聴者からリアルタイムで寄せられた質問や感想をもとにトークを展開したり、ロケや食べ物企画を行ったり、様々な角度からTHE ALFEEの魅力を満喫できる人気番組。20