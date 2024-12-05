【モデルプレス＝2024/12/05】2024年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2024」が12月5日、都内にて開催された。ドラマ「Eye Love You」（TBS／1月期）が「Drama ＆ Variety Of The Year」を受賞し、岡本伸吾監督が喜びを語った。【写真】二階堂ふみ＆チェ・ジョンヒョプ、密着でラブラブ◆「Eye Love You」岡本伸吾監督、受賞に喜びドラマやバラエティにおいてエンターテインメントを