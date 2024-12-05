日本時間２２時３０分に米貿易収支（10月）、新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 貿易収支（10月）22:30 予想-750.0億ドル前回-844.0億ドル（貿易収支) 新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）22:30 予想21.4万件前回21.3万件（新規失業保険申請件数) 予想190.3万件前回190.7万件（継続受給者数)