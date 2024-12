Image:International Journal of Historical Archaeology via Gizmodo US 1539年。日本に銃が伝来する前のお話です。 日本に初めて銃がやって来たのは、戦国時代の1543年(今から481年前)のことでした。鹿児島県種子島に漂着したポルトガル人から銃が日本に初めて伝えられ、その後銃は、織田信長をはじめとする戦国武将に注目され、全国に広まってゆきました。 今回、アメリカで今から485年