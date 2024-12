Answer to Remember(アンサー・トゥ・リメンバー)のビルボードライブツアーが、2025年1月より開催される。石若駿率いるAnswer to Rememberのビルボードライブツアー自らのルーツであるジャズをベースにしながらも、ジャンルを超えて数々のライブやセッション、レコーディングに引っ張りだこの実力派ドラマー・石若駿が率いるプロジェクト、Answer to Remember。今回のライブツアーでは、2ndアルバム『Answer to Remember II』の共