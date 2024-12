■初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』は1月22日にリリース 【動画】Snow Manベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』ビジュアルティザー Snow Man公式YouTubeにて、Snow Man初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』のビジュアルティザー映像が公開された。『THE BEST 2020 - 2025』は、1月22日にリリースされる。 動画は、Snow Manのロゴが映ったあと、黒スーツに身を包んだ岩本照