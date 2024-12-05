¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¼¤Î»»¿ô¥Æ¥¹¥È¤ÎÎ¢¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È±¤òµÕÎ©¤Æ¤¿ÃËÀ­¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾åÈ¾¿È¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤Ïµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÎØ³Ô¤Ê¤É¤Î±¢±Æ¤ä¶ÚÆùÉôÊ¬¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¤·¤Æ¡Ö¾å¼ê¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÙ¡¹Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥¤¥ó