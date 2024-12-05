■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3807) フィスコ 東証グロース (4416) トゥルーＤ 東証グロース (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード (2586) フルッタ 東証グロース (6185) ＳＭＮ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6664) オプトエレ 東証スタンダー