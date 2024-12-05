【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■東京・大阪で写真集発売記念パネル展の開催決定！ 宮世琉弥が12月24日に発売する初の写真集である宮世琉弥1st写真集『Anew ―宮城から世界へ―』の表紙デザインが完成。あらたな収録カット4点&追加特典カット4点のビジュアルが一挙解禁された。 さらに、東京・大阪2ヵ所の書店にて、写真集発売記念パネル展の開催が決定した。 自身初となる20歳を記念したファー