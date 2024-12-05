［ロンドン５日ロイター］ - Ｓ＆Ｐグローバル／ＣＩＰＳが５日発表した１１月の英建設業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は５５．２で１０月の５４．３から改善した。商業建設と土木は好調だったが、金利に敏感な住宅建設は低迷した。商業建設活動は２０２２年５月以来の伸びを記録した。半面、住宅建設は６月以来最大の落ち込みとなった。住宅建設業者によると、高い借り入れコストと脆弱な消費者信頼感が需要に悪影響を及