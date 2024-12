フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)はこのほど、「フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan|ニュース|緊急情報|PayPayをかたるフィッシング (2024/12/04)」において、PayPayを偽るフィッシングの報告を受けているとして緊急情報を公開した。フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan|ニュース|緊急情報|PayPayをかたるフィッシング (2024/12/04).