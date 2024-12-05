臨時国会で注目の「年収の壁」問題。国民民主党･玉木代表の役職停止処分がどう影響し、“年収103万円の壁”引き上げ巡る議論がいかに決着するのか…その行方は？政治ジャーナリストで元日本テレビ官邸キャップの青山 和弘さんが詳しく解説します。（スタジオ）（高山 基彦 キャスター）現状は、年収が基礎控除と給与所得控除の合計を超える103万円を超えると、所得税と住民税が発生しています。国民民主党は、この控除