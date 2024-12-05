お笑いトリオ・３時のヒロインのゆめっちが４日、ティモンディ前田裕太のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、２２年５月から１年半休養した時の様子を振り返った。体に異変が起きたのは休養する数カ月前。朝の情報番組で、３時のヒロインは世界の感動映像などを紹介するコーナーを担当していたが、ある時急に「番宣で来られた女優さんを差し置いて、めちゃめちゃ泣いてしまったんです」。声が出るほどの嗚咽で「めっちゃ変な空気にな