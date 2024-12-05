暗号資産（仮想通貨）の代表的な銘柄「ビットコイン」の価格が４日（日本時間５日）、初めて１０万ドル（約１５００万円）を超えた。米国のトランプ次期大統領の政策への期待から高騰が続いている。トランプ氏が４日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）の次期委員長に暗号資産推進派のポール・アトキンス氏を指名したことが好感され、ビットコインは一時、約１０万３９００ドルまで上昇した。米大統領選の投票が行われた１１月５日に