年末の税制改正大綱作成に向けて「103万円の壁」引き上げをめぐる議論が焦点を迎えている。サラリーマンが主に適用を受ける基礎控除と給与所得控除の合計、つまり所得税が発生する金額（＝103万円）は約30年前の1995年に100万円から引き上げられて以来変わっていない。所得の現状に見合っておらず、負担増だという問題意識から始まった引き上げの議論だが、国会に国民民主党が法案を提出し、石破総理が引き上げを表明するに