青山敏弘がホームラストマッチで惜別の同点弾！強さ見せつけた広島が4得点で東方を下す【ACL2】超ワールドサッカー

引退発表の青山敏弘がホームラストで同点弾 ACLでサンフレッチェ広島が勝利

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 4日、ACL2グループE第6節でサンフレッチェ広島は東方SCに4-1で勝利した
  • 今季限りで現役引退を発表している青山敏弘が、惜別の得点を記録
  • 青山は83分に塩谷亮太を投入し、最後のホームマッチを終えた
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