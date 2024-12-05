記者会見するJAXAの岡田匡史理事＝5日午後、東京都千代田区宇宙航空研究開発機構（JAXA）は5日、小型固体燃料ロケット「イプシロンS」の2段目エンジンが鹿児島県での燃焼試験で爆発したことを受け、予定している2024年度内の実証機打ち上げは技術的に極めて困難との認識を示した。岡田匡史理事は記者会見し「現実的には不可能と考えている」と述べた。燃焼試験は11月26日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターで実施。2分間の予