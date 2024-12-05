新潟県内では、インフルエンザ・新型コロナウイルス・マイコプラズマ肺炎の感染者数が増加しています。流行期に入っているインフルエンザは12月1日までの1週間に報告された1医療機関あたりの患者数が前の週よりも1.63人増え、3.16人に。また、新型コロナウイルスも0.72人増え、3.16人となっています。新型コロナウイルスのワクチン接種は昨年度までと異なり、対象者にあらかじめ接種券が配布されない自治体も多くなっていますが、