事業費の高騰で再開発計画を見直すことが決まった東京都中野区の「中野サンプラザ」を巡り、区議会の建設委員会で5日、審議が行われた。野村不動産など事業者が示した住宅部分の割合を高める方針について、区議からは「タワマン化」などと懸念が相次いだ。区は「公共性は守られている」と理解を求めた。中野サンプラザ跡地に建設予定だった「NAKANOサンプラザシティ（仮称）」=野村不動産提供事業者はすでに区に、計画の見直し