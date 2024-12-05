畑芽育（22）が5日、東京・丸の内ピカデリーで行われた初主演映画「うちの弟どもがすみません」（三木康一郎監督、6日公開）公開前夜祭で、原作者の漫画家・オザキアキラ氏からのサプライズの手紙に涙した。劇中で異母弟を演じたHiHi Jets作間龍斗（22）美少年の那須雄登（22）少年忍者・織山尚大（21）ジュニアの内田煌音（11）が、舞台あいさつ終盤に動いた。畑が「ビックリしました。何かと思った…怖い怖い」と口にする中、