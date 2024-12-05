3000万円以上を脱税したとして、化粧品などの製造・販売会社の代表取締役の女らが逮捕されました。法人税法違反と地方法人税法違反の疑いで逮捕されたのは、化粧品や美容雑貨の製造・販売会社の代表取締役で佐賀市の川内文恵容疑者（55）と、別の会社の実質的な経営者で住居不定の首藤弘容疑者（44）の2人です。福岡地方検察庁によりますと、2人は共謀し、川内容疑者の会社から首藤容疑者の会社に対する貸付けを経費と装って得た1