ユネスコの「無形文化遺産」に日本の「伝統的酒造り」が登録されることが決まりました。 大分県内からも喜びの声が聞かれました。 THE NIKAIDO STAND（別府市） パラグアイで開催さているユネスコ政府間委員会は日本時間の5日朝、日本酒や焼酎などを造る技術である「伝統的酒造り」をユネスコの無形文化遺産に登録することを決めました。 この「伝統的酒造り」、県の特産品「麦焼酎」でも受け継がれてきました