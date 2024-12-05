医療費の患者負担に月ごとの限度を設けた「高額療養費制度」の見直しをめぐり、厚生労働省は5日、上限額の引き上げによってどれほど保険料が軽くなるかの試算を社会保障審議会に示した。全ての所得区分で一律に5〜15%引き上げた場合、1人あたりの保険料を年600〜5600円引き下げる効果があるという。【写真】高額療養費の上限引き上げ、議論スタート背景に歳出削減厚労省高額療養費制度は、大きな手術などによって医療費の