味の素AGFは、2024年12月19日から22日までの期間、AGFインスタントコーヒーの体験型ポップアップカフェ『しあわせMYレシピみつかる「インスタントん♪CAFE by AGF」』が東京・原宿で期間限定オープンします。コーヒー飲み比べは3種類『しあわせMYレシピみつかる「インスタントん♪CAFE by AGF」』は、「ブレンディ」「ちょっと贅沢な珈琲店」といったAGFインスタントコーヒーと、3種類のミルク（牛乳・豆乳・アーモンドミルク）を