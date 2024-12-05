エリク・テン・ハーフの後任監督にスポルティングのルベン・アモリムが決まった。10年の長きに渡って低迷を続ける名門マンチェスター・ユナイテッドを、若きポルトガル人指揮官は成功に導くことができるか。大切なのは長期的なビジョンだ。（文：オリバー・ケイ／訳：井川洋一2024年11月21日発売ワールドサッカーダイジェスト『ザ・ジャーナリスティックイングランド』を転載）―――◆―――◆―――マンチェスター・ユナ