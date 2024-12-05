日本コンセプト [東証Ｐ] が12月5日大引け後(19:00)に配当修正を発表。24年12月期の年間配当を従来計画の85円→95円(前期は50円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社グループは、株主の皆様への安定配当の維持を基本方針とし、収益の状況をベースに事業環境、業績見通し、更には配当性向等の諸般の状況を総合的に勘案し、利益還元を決定することを基本としております