5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比110円高の3万9500円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万9395.6円に対しては104.40円高。出来高は1463枚となっている。 TOPIX先物期近は2749.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.26ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物