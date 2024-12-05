台湾の恋愛小説家で数々のヒットドラマを生んできた瓊瑤（チョンヤオ）さんが4日、台湾・新北市の自宅で死去した。86歳だった。自殺と発表されている。台湾メディアによると、瓊瑤さんは4日午後、自宅内で倒れているところを隣に住む息子一家に発見された。外部から人が侵入した形跡はなく、フェイスブック上に遺言とみられるメッセージが投稿されていたことなどから、検察は遺族の同意を得て他殺の疑いなしと公表した。瓊瑤さんは