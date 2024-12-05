「スペイン１部リーグ、アスレティック・ビルバオ２−１レアル・マドリード」（４日、ビルバオ）サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペがアスレティック・ビルバオ戦に敗れたのは自分にあるとした上で今後の本領発揮を誓った。エムバペは自身のＳＮＳで「悪い結果。あらゆる細部が重要な試合での大きなミス。自分は全ての責任を負う。今は難しい瞬間だけど、この状況を変え、