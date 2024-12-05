「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）第３部「ＲＩＺＩＮ．４９」の追加カードが５日、都内で次の通り発表された。◆ＲＩＺＩＮライト級タイトルマッチ【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ（３５）＝ブラジル＝−【挑戦者】ヴガール・ケラモフ（３２）＝アゼルバイジャン＝◆ＲＩＺＩＮフライ級タイトルマッチ【王者】堀口恭司（３４）＝アメリカントップチーム＝−【挑戦者】エンカジーロ