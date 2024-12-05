非常戒厳が完全に裏目に出て韓国は大惨事になっている。尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が非常戒厳を宣言するという決断は、一つの重大な誤算に基づいていたと専門家が主張している。英紙エクスプレスが４日、報じた。尹氏は３日夜に非常戒厳を宣言した。「北朝鮮の共産主義勢力」から国を守り、「反国家分子を排除」するために必要だと主張した。しかし、国会の解除要求を受け入れ、約６時間後に解除した。政治活動や集会を