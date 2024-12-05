2024年の出来事を振り返るシリーズ「年末回顧」。今回は8月に発表された南海トラフ地震の臨時情報です。初めての臨時情報の発表に多くの人が戸惑い、課題が浮き彫りになりました。今年8月8日に発生した日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震。宮崎県で最大震度6弱。宿毛市で震度3の揺れを観測しました。■気象庁会見「南海トラフ地震の想定震源域では新たな大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高ま