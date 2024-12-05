夜空に輝く未確認飛行物体。町が騒然となりました。目撃者「小型車くらいの大きさに見えた。飛行機ではないと断定できる。もっと低空よ」アメリカ北東部のニュージャージー州。先月中旬から謎の飛行物体の目撃が相次いでいるといいます。正体はドローンとみられていますが、かなり大型。しかも…。目撃者「外に出たらすべてのドローンが一列になって飛んでいるのが見えた」撮影者「空を多くのドローンが飛び交っている。編隊を