タレント辻希美と俳優 杉浦太陽の長女・希空が4日（水）、ヒョウ柄のもこもこパーカー姿を披露した。【別カット4点】希空、もこもこアウターのキュートなコーデタレントの辻希美＆俳優の杉浦太陽の長女・希空。2024年11月26日の17歳の誕生日にInstagramのプライベートアカウントとYouTubeチャンネルを開設した。希空は4日、「もふもふキティ」とInstagramを更新。ヒョウ柄にキティの顔の描かれたもこもこ素材のパーカー姿を披露し