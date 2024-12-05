『GQ JAPAN』が、その年に圧倒的な活躍を見せた人を称えるアワード『GQ MEN OF THE YEAR 2024』の受賞者を発表。今年は、岩井良太、岡村和義、北口榛花、杉咲花、仲野太賀、Number_i、バレーボール男子日本代表 石川祐希、ファーストサマーウイカ、堀米雄斗、村上隆が受賞し、その授賞式が行われた。 （関連：【写真あり】Number_i、今年の漢字は？岸優太の驚き回答に平野紫耀＆神宮寺勇太がツ