■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3807) フィスコ 東証グロース (4416) トゥルーＤ 東証グロース (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード (6656) インスペック 東証スタンダード (4680) ラウンドワン 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5726) 大阪チタ 東証プライム (6590) 芝浦