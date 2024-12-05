日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限1924(1223) 3月限 529( 329) TOPIX先物 12月限6012(4343) 3月限5316(3952) 日経225ミニ 12月限5457(5261)