日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限8023(7892) 3月限 695( 695) TOPIX先物 12月限8333(8333) 3月限 799( 799) 日経225ミニ 12月限178861(17886