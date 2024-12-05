日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 17173( 15469) 3月限5796(4666) TOPIX先物 12月限 23755( 21684) 3月限3013(1513) 日経225ミニ 12月限248831(24883