銘柄が秘密！キリンビール株式会社×株式会社ヤッホーブルーイング、初となる2社共同イベント。新感覚イベント「クチコミで味わうビアバー」が2024年12月4日(水)〜8日(日)の5日間、ZeroBase渋谷にて開催。筆者は12月4日に行われた内覧会に参加しました！ 店舗の様子と体験をお届けします。「クチコミで味わうビアバー」期間限定オープン場所は渋谷駅から徒歩3分。株式会社ヤッホーブルーイングの調査によると「クラフトビールを飲