空気が乾燥し、風も強くなる今の時期に増えるのが火災です。火の取り扱いなど命を守る鉄則を考えます。 【写真を見る】住宅火災の恐怖 室内干しの洗濯物やふとんがストーブに触れると…“昨シーズンの灯油”やNGコンセントにも注意 深夜、激しい炎を上げる住宅。5日未明、愛知県瀬戸市で起きた住宅火災。火元と隣接する住宅あわせて2棟が全焼し、3人の遺体が見つかった。出火原因はわかっていない。 そして、火災は