松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、12月10日10時から「カットヒレステーキ丼」を販売する。程よい柔らかさが人気の希少部位「ヒレ肉」をたっぷり使用した新しいステーキ丼が登場する。「カットヒレステーキ丼」は、旨味の詰まったヒレ肉を120gも使用した、食べ応え満点の丼で、濃厚なコクと豊かな旨味が特徴のたまり醤油を使用した和風テイストなステーキソースが絡む、ごはんの進む逸品となってい
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