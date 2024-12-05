陸上女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花（ＪＡＬ）が５日、「ＧＱＭＥＮＯＦＴＨＥＹＥＡＲ２０２４」の受賞者のフォトコールに出席した。競技に臨む姿とは一転し、黒のシックなドレス姿で登場。ベスト・アスリート賞に選ばれ、「大変うれしいですし、すてきなお洋服を着られて、メークもできて、人生でなかなかしてこれなかったことをできてうれしいです」とはにかんだ。今年のうちにやっておきたいこと