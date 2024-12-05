頬がリンゴのように赤くなる感染症、いわゆる「リンゴ病」の東京都内での患者報告数が過去最多となりました。東京都によりますと、今月1日までの1週間で伝染性紅斑、いわゆる「リンゴ病」の1医療機関あたりの患者報告数は「3.02人」で、2018年の「2.39人」を超えて1999年に統計を始めて以来、過去最多となりました。前の週からは約82％の増加でした。リンゴ病は頬にできる赤い発疹や発熱が特徴で、主に子どもが感染します