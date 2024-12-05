小林製薬の株式の7.54%を保有する投資ファンド「オアシス・マネジメント」（香港）は5日、紅麴（こうじ）サプリによる健康被害問題について、セス・フィッシャー最高投資責任者のコメントを発表した。「根本的な原因に、絶大な影響力を保持する創業家の存在、および実効的なコーポレートガバナンス（企業統治）体制の欠如が挙げられる」などとしている。小林製薬の元会長の小林一雅氏=2019年4月15日午後1時40分、大阪市の