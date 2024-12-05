４日に放送されたテレビ東京系「バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅第２２弾」で、鉄道組にまさかのミスが起こった。今回の「バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」は、九州熊本の阿蘇くまもと空港から大分の宇佐神宮を目指す旅。太川陽介率いるバスチームは、パリ五輪女子レスリング金メダルの鏡優翔と、俳優の久保田磨希。鉄道組は軍曹・村井美樹を筆頭に、ロンドン五輪バレー女子銅メダルの迫田さおり、俳優の高橋光臣が参戦した。ここ