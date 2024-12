DREAMS COME TRUEとそのスタッフが、すべての音楽ファンに感謝の気持ちを込めて贈る冬の風物詩イベント『DREAMS COME TRUE WINTER FANTASIA』。デビュー35周年を迎えた今年は、各地でさまざまな企画を展開している。今回新たに、神奈川・横浜での追加コラボレーション企画が発表された。【写真】オープニングには中村正人が登場!大阪では「大衣装展覧会」を開催中横浜ではすでに『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫15th A